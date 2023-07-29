Более сотни "вагнеровцев" отправились к Сувальскомк коридору: премьер Польши

Более ста наемников ЧВК "Вагнер", которую теперь уже в Беларуси возглавляет Евгений Пригожи, отправилась к Сувальскомк коридору, объединяющему территорию балтийских стран с Польшей и отделяющий Калининградскую область России и Беларусь.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Twitter.

"Только в этом году было 16 000 попыток нелегального пересечения. Теперь ситуация становится еще более опасной — более 100 наемников группы Вагнера двинулись к Сувальскому перешейку", — сказал Моравецкий.

По словам главы правительства Польши, "это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". "Вагнеровцы, вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников и будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию, дестабилизировать Польшу, но, вероятно, они также постараются проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, а это создает дополнительные риски, сказал он.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что им "очень нужен" Сувальский коридор, разделяющий Польшу и Литву, а также может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы", как сообщалось ранее.

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