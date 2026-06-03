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Более тысячи американских военных покидают Литву: новая ротация пока под вопросом

Более тысячи американских военных и их техника покидают Литву после завершения ротации, в то время как прибытие нового контингента США пока остается неопределенным.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Американские военные

Американские военные / © Associated Press

Более 1000 американских военнослужащих и военная техника начали покидать Литву после завершения очередной ротации. В то же время сроки прибытия нового контингента пока остаются неизвестными из-за пересмотра военного присутствия США в Европе.

Об этом сообщает LRT .

Американские войска находились в Литве на ротационной основе почти непрерывно с 2020 года. После начала полномасштабной войны России против Украины их присутствие было усилено до примерно 1000 военных с бронетехникой и тяжелым вооружением.

По данным литовских СМИ, нынешняя ротация завершилась, а американские подразделения уже приступили к выводу личного состава и техники. Ожидается прибытие новой группы военных, однако окончательных решений по ее численности и срокам развертывания пока нет.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что следующая ротация находится на пересмотре из-за изменений в общем расположении американских сил в Европе. По его словам, Вашингтон заверил Вильнюс, что новые подразделения прибудут, однако точные даты и состав контингента еще не определены.

В случае задержки новой ротации, Литва впервые за последние шесть лет может временно остаться без американского бронетанкового батальона на своей территории.

Ранее польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация войск США из аэропорта Ясенка, являющегося ключевым хабом помощи Украине, является положительным сигналом именно для Польши .

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Дата публикации
Количество просмотров
17
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