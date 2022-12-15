Более тысячи россиян застряли в аэропортах РФ и Египта из-за санкций

Более тысячи россиян застряли в московском аэропорту "Внуково" из-за санкций против авиакомпании iFly.

Более 1000 россиян не могут вылететь в Египет из-за задержки рейсов. Главная причина – санкции. Иордания закрыла свое воздушное пространство для iFly.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По их информации, с 15 декабря российской авиакомпании запрещено летать над воздушным пространством Иордании. Страна требует, чтобы перевозчики предоставляли страховой сертификат, выпущенный в Лондоне, но недоступен российским компаниям из-за санкций.

В результате еще около тысячи россиян ожидают вылета из Египта в Россию и не могут попасть домой.

"Авиакомпания iFly имеет действующий страховой сертификат, выпущенный российской страховой компанией, покрывающей все риски, в том числе риски гражданской ответственности перед третьими лицами. ... [Однако] там потребовали от авиационных властей Иордании о предоставлении страхового сертификата, выпущенного в Лондоне. Но получение сертификата невозможно из-за санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний", – пишут росСМИ.

России ничего не остается, кроме как везти своих пассажиров "альтернативным маршрутом" в обход Иордании.

Напомним, Европейский Союз в новом пакете санкций намерен ударить по российской пропаганде и возможности РФ производить военную технику и оружие.

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