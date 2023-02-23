"Болел живот и выглядело, будто я беременна": у женщины на протяжении 28 лет росла раковая киста

В Северной Каролине, США, женщина в течение лет жаловалась на боль в животе, как оказалось, в течение 28 лет в ней росла раковая киста.

Об истории 29-летней Виктории Гранде пишет издание METRO.

Виктория, бармен из Шарлотты, США, всю жизнь боролась с болями в животе и привыкла терпеть инфекции мочевыводящих путей, по крайней мере, раз в месяц. В годы врачи не могли определить четкой причины болей и не ставили четкий диагноз. Однако, в 2022 году, по словам ситуация резко ухудшилась.

"Я аж цепенела от боли", – вспоминает Виктория.

И только тогда, в течение месяца и ряда диагностик, врачи смогли установить настоящую причину – 11-саниметровую кисту в правом яичнике.

Victoria Grande/SWNS

"Мой живот выглядел так, будто я беременна. После КТ мне сказали, что это киста, на которой есть волосы и кожа. Она росла во мне в течение 28-лет, но так медленно, что это было трудно обнаружить. Для меня это выглядело безумием. ", – говорит Виктория.

Фото: Victoria Grande/SWNS

Виктории сказали, что кистозную тератому, тип опухоли зародышевых клеток, необходимо удалить хирургическим путем, чтобы остановить ее рост.

"Киста была настолько велика, что толкала мои органы вверх, и в моем теле казалось, будто я была на 20 неделе беременности", – добавляет женщина.

Виктория перенесла операцию, чтобы разрезать кисту и удалить. Все прошло успешно, а вот восстановление, признается она, было не просто: "Это было действительно болезненное восстановление, поскольку все мои органы возвращались на свои места".

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После процедуры анализы кисты показали, что она раковая. Оказалось, что на кисте выросла кожа, на которой развился рак.

Когда врачи снова ее оперировали, они обнаружили, что внутри нее растет 100 опухолей. У Виктории диагностировали синдром растущей тератомы – редкое осложнение опухоли.

"Синдром растущей тератомы является настолько редким явлением, что в группе в Facebook, как я обнаружила, было всего шесть человек", – говорит она.

В июне 2022 года ей пришлось сделать 10-часовую операцию, чтобы удалить все опухоли, а также две части легкого, правую фаллопиевую трубу, правый яичник, желчный пузырь и аппендикс – у них были признаки рака. После этого она прошла шесть циклов химиотерапии и, наконец, обследование показало, что не осталось никаких признаков болезни.

Сейчас она принимает лекарства и каждые 13 месяцев делает КТ, чтобы убедиться в том, что рак не вернулся. Однако женщина вернулась к нормальному образу жизни и уже составляет планы путешествий на следующие годы.

Напомним, регулярные анализы и обследования помогают на ранних стадиях выявить болезни, воспалительные процессы и другие проблемы организма и начать лечение. Выявить некоторые заболевания можно на ранних стадиях и своевременно начать лечение, для этого существуют скрининговые обследования, которые нужно проходить ежегодно.