Болезнь Путина: российская элита ждет отставки диктатора

Фюрера Путина прооперировали, но его состояние только усугубляется.

Из российской верхушки просочилась информация, что президента страны-агрессора Путина ждет отставка из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Эту болезнь уже не остановить.

Об этом рассказал российский оппозиционер, публицист и историк Валерий Соловей.

По мнению эксперта, ситуация с состоянием здоровья диктатора Путина "зашла слишком далеко". Российская элита стремится к тому, чтобы на фоне ухудшения состояния здоровья Путин ушел в отставку и сделал это самостоятельно. В это время элита объявит, что "подставила плечи российскому президенту".

"Это одна из ставок элит. На самом деле они хотят, чтобы все прошло относительно легитимно. (Стремятся – Ред.) более плавного перехода власти в свои руки", – отметил Валерий Соловей.

Что известно о болезни Путина

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний — рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.

Настоящий Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается, а его двойников можно отличить по нескольким отличиям.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять, поэтому это может быть одной из причин предстоящего объявления новой мобилизации в РФ.

Напомним, в Минске Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью. После этого на несколько дней диктатор скрылся с информационного поля. В случае внезапной смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко государство может возглавить глава верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова.