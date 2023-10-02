Болгария больше не будет впускать авто с российскими номерами

Запрет касается не только автомобилей, но и российских товаров.

Болгария к концу дня 2 октября закроет въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами.

Об этом заявил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, сообщает Tribune.

"Мы очень активно работали с четверга до вчера. Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии", – сказал Златанов.

Он добавил, что запрет на въезд в Болгарию транспорта с российскими номерами уже несколько месяцев работает для грузовиков.

Глава Пограничной полиции отметил, что запрет касается не только автомобилей, но и товаров.

Какие страны запретили въезд авто с российскими номерами

Въезд автомобилей с российскими номерами на свои территории уже запретили Польша, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия и Финляндия. Все из-за устроенной Россией войны против Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Финляндия и Норвегия не будут впускать в страну авто с российскими номерами

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