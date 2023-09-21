Болгария депортировала представителя РПЦ в стране и еще двух попов Московского патриархата

Скандального священника на прошлой неделе уже выгнали из Северной Македонии.

Болгария депортировала настоятеля подворья (представительства) Московского патриархата РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и еще двух священников Российской церкви.

Об этом пишет болгарское издание " 24 Часа ".

Отмечается, что священников РПЦ вызвали в миграционную службу, где сказали, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии. Затем отвезли в их на место жительства за вещами. Затем россиян увезут к границе с Сербией.

По информации "Радио Свобода", двое других священников, которых депортируют, — граждане Беларуси.

"Мероприятия были приняты в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария", – говорится в сообщении Болгарского агентства национальной безопасности.

Действия этих лиц были направлены на достижение влияния на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов.

Что известно о священнике-шпионе

Вассиан Змеев – священнослужитель Российской православной церкви, архимандрит, настоятель двора Московского патриархата в Софии.

На прошлой неделе Змееву запретили въезд в свою страну власти Северной Македонии. Его и еще троих российских дипломатов заподозрили в шпионаже.

Сайт dveri.bg утверждает, что Вассиан выполнял поручение Москвы для "внесения раскола в Македонскую церковь".