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Болгария депортировала представителя РПЦ в стране и еще двух попов Московского патриархата

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Болгария депортировала представителя РПЦ в стране и еще двух попов Московского патриархата

Вассиан Змеев (посередине) / Фото: 24chasa.bg

Скандального священника на прошлой неделе уже выгнали из Северной Македонии.

Болгария депортировала настоятеля подворья (представительства) Московского патриархата РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и еще двух священников Российской церкви.

Об этом пишет болгарское издание " 24 Часа ".

Отмечается, что священников РПЦ вызвали в миграционную службу, где сказали, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии. Затем отвезли в их на место жительства за вещами. Затем россиян увезут к границе с Сербией.

По информации "Радио Свобода", двое других священников, которых депортируют, — граждане Беларуси.

"Мероприятия были приняты в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария", – говорится в сообщении Болгарского агентства национальной безопасности.

Действия этих лиц были направлены на достижение влияния на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов.

Что известно о священнике-шпионе

Вассиан Змеев – священнослужитель Российской православной церкви, архимандрит, настоятель двора Московского патриархата в Софии.

На прошлой неделе Змееву запретили въезд в свою страну власти Северной Македонии. Его и еще троих российских дипломатов заподозрили в шпионаже.

Сайт dveri.bg утверждает, что Вассиан выполнял поручение Москвы для "внесения раскола в Македонскую церковь".

Вассиан Змеев / © Радио Свобода
Вассиан Змеев / Фото: Радио Свобода

Ранее сообщалось, что Папа Римский объятиями и поцелуем приветствовал подсанкционного митрополита Московского патриархата в Будапеште.

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Дата публикации
Просмотры
342
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