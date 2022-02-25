Болгария, Эстония и Литва закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

Болгария, Эстония и Литва закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

Такое решение было принято в знак солидарности с Украиной.

Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за нападения РФ на Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта этой страны.

"Все воздушные суда, имеющие лицензию, выданную Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгария, включая воздушное пространство над территориальными водами", — говорится в сообщении.

Запрет действует с 00.00 26 февраля 2022 года.

"Акция проводится в связи с эскалацией военного конфликта и в знак солидарности с Украиной", — отметили в болгарском министерстве.

Кроме того, на телеканале "Рада" сообщили, что воздушное пространство для России закрывают Эстония и Литва.

Ранее сообщалось, что Польша и Чехия закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.