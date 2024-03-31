Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, но есть нюанс

Болгария и Румыния, сегодня, 31 марта, вступают в Шенгенскую зону, но о полноценном членстве пока речь не идет.

Об этом сообщили в Еврокомиссии.

В частности, вступление в Шенгенскую зону означает, что пограничный контроль на въезде и выезде из этих стран в другие страны Шенгенской зоны воздушным или водным транспортом будет отменен.

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Между тем на сухопутных коридорах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится, решение о его отмене должен принять Совет ЕС. Однако Австрия выступает против отмены контроля.

В Шенгенскую зону, включая Румынию и Болграрию, входят 29 стран. Это все государства ЕС, кроме Кипра, Исландия, Норвегия и Швейцария. Примечательно, что против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступала Венгрия.

Как мы сообщали ранее, Румыния и Болгария достигли соглашения о присоединении к Шенгенской зоне с открытыми границами по воздуху и морю с марта 2024 года. Переговоры о сухопутных границах продолжатся в следующем году.

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