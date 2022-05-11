Болгария и США договорились о поставках газа: будет дешевле, чем у "Газпрома"

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня.
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков провел с вице-президентом США Камалой Гаррис в Вашингтоне встречу, на которой стороны договорились о поставках американского сжиженного газа (СПГ) на более выгодных условиях, чем Болгария покупала у России.
Об этом пишет издание Bulgarian News Agency.
Премьер-министр Петков отметил, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.
"Было договорено, что реальные поставки сжиженного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен Газпрома, начиная с июня", – отметил он.
Болгария пытается обеспечить поставки природного газа после того, как российский "Газпром" прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.
"Газпром" также сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу.
В настоящее время Болгария имеет единственный долгосрочный контракт на поставку газа с Азербайджаном. Но контрактный объем поставок покрывает всего 10% от потребления в стране.
Напомним, "Оператор ГТС" подтвердил факты кражи газа россиянами на оккупированных территориях.
Читайте также:
- Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из России — СМИ
- "Газпром" пытается убедить Европу, что плата за газ в рублях не нарушает санкций
- В Финляндии готовятся к возможному отключению газа из РФ уже в мае