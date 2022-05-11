Болгария и США договорились о поставках газа: будет дешевле, чем у "Газпрома"

Болгария и США договорились о поставках газа: будет дешевле, чем у "Газпрома"

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков провел с вице-президентом США Камалой Гаррис в Вашингтоне встречу, на которой стороны договорились о поставках американского сжиженного газа (СПГ) на более выгодных условиях, чем Болгария покупала у России.

Об этом пишет издание Bulgarian News Agency.

Премьер-министр Петков отметил, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.

"Было договорено, что реальные поставки сжиженного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен Газпрома, начиная с июня", – отметил он.

Болгария пытается обеспечить поставки природного газа после того, как российский "Газпром" прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.

"Газпром" также сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу.

В настоящее время Болгария имеет единственный долгосрочный контракт на поставку газа с Азербайджаном. Но контрактный объем поставок покрывает всего 10% от потребления в стране.

Напомним, "Оператор ГТС" подтвердил факты кражи газа россиянами на оккупированных территориях.

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