Болгария назвала условие, при котором отменит запрет на украинский агроимпорт

Правительство страны отмечает, что Болгария отменит свой запрет с даты, когда меры ЕС вступят в силу.

Запрет, который Болгария ввела на импорт определенных товаров из Украины, будет отменен после того, как меры ЕС по стабилизации рынка вступят в силу.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Болгарии, передает Euractiv.

Из-за того, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия запретили украинскую продукцию, Еврокомиссия предложила ряд мер по стабилизации рынка.

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Правительство добавило, что Болгария отменит свой запрет с даты, когда меры ЕС вступят в силу.

Меры ЕС включают второй финансовый пакет для поддержки фермеров из наиболее пострадавших стран в размере 100 млн евро и активацию чрезвычайных защитных мер в соответствии с действующим Регламентом об автономных торговых мерах для четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы), импорт которых из Украины временно запрещен .

Еврокомиссия также будет осуществлять регулярный мониторинг других товаров и в случае возникновения возмущений на рынке будет внедрять защитные механизмы. Она также будет принимать меры по улучшению логистики и транзита товаров из Украины.

Напомним, 19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

"Основная причина заключается в том, что за последний год, вопреки идее так называемых коридоров солидарности, значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса”, – сказал и.о. премьер-министра Болгарии Гилиб Донев.

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