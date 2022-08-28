Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новых контрактах

Правительство Болгарии не планирует проводить переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с российским монополистом "Газпромом".

Об этом сообщается на сайте правительства Болгарии.

По словам вице-премьера по экономической политике Христа Алексиева, сейчас речь идет о получении объемов газа в рамках действующего контракта.

Долгосрочный план правительства предусматривает переход на импорт сжиженного газа. Отмечается, что техническое правительство даст старт процедуре, а контракты будет заключать новый Кабинет министров.

Напомним, Болгария и США договорились о поставках газа.

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