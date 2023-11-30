Болгария не пустила борт с летевшими на встречу ОБСЕ с Лавровым и Захаровой

Из-за решения Болгарии маршрут министерского борта стал длиннее и занял более 5 часов.

Болгария отказалась пропустить борт с министром иностранных дел Сергеем Лавров, летевшим на встречу ОБСЕ. Причиной такого решения Софии стало, что на борту находилась спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Отмечается, что из-за решения Болгарии протяженность маршрута министерского борта составила около 4000 км, путь занял более 5 часов. Самолет Лаврова по пути в Северную Македонию пролетел над Турцией, а также Грецией, хотя раньше ожидался маршрут через Болгарию.

"Как стало известно нашему агентству, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова", — жалуются пропагандисты.

В ноте МИД Болгарии, которую якобы получило "агентство", объяснили, что София не пустила Марию Захарову, потому что она находится под санкциями ЕС. Добавим, что Лавров также есть в санкционном списке.

"Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой... Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в списке санкций, согласно действующему праву ЕС", — цитирует пропагандистское издание заявление МИД Болгарии.

Напомним, что против пресс-секретаря МИД РФ ЕС ввел санкции из-за признания "ОРДЛО".

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