Болгария неожиданно изменила позицию по поводу новых санкций против России: что произошло

Румен Радев / © Associated Press

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Болгария решила не блокировать 21 пакет санкций Евросоюза против России и Беларуси. Правительство страны утвердило официальную позицию, согласно которой София не будет использовать право вето, хотя и дальше будет выражать возражения относительно некоторых ограничений и людей в списках.

Об этом сообщает издание Novinite.

Ранее премьер-министр Болгарии Румэн Радев после заседания Европейского Совета в Брюсселе заявлял, что государство проголосует против документа в его текущем виде.

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«Мы не допустим отмены санкций в такой форме, у нас есть право голоса, и мы его используем», — отмечал тогда премьер.

Главным пунктом несогласия Болгарии является потенциальное внесение в санкционный список ЕС главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. По мнению болгарского правительства, этот шаг не будет иметь экономический эффект и не остановит войну в Украине.

«Такое включение, вероятно, будет использовано в пропагандистских целях, в частности, для подпитки антиевропейских настроений», — говорится в обнародованной позиции правительства.

Радев также аргументировал это историческим контекстом, заявив, что РПЦ якобы сыграла роль в освобождении Болгарии от османского владычества.

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Вторая оговорка Софии касается ограничений против Вагита Алекперова — акционера и бывшего президента компании «Лукойл». Поскольку предприятия этой группы оказывают существенное влияние на экономику страны, а сама компания подала арбитражный иск против Болгарии на 3 миллиарда евро, премьер-министр высказался категорически против санкций в отношении Алекперова.

«Мы не позволим ввести санкции против Вагита Алекперова. Это значит, что мы сами себе выстрелим в ногу», — заявлял глава правительства.

Стоит добавить, что Алекперов оставил руководящие должности в компании в апреле 2022 года из-за санкций США, Великобритании и Австралии, однако до сих пор владеет около 3,12% акций «Лукойла».

Кроме этого, Болгария выразила обеспокоенность из-за рисков остаться без запчастей для поездов столичного метрополитена, поэтому выступает против ограничений в отношении российского железнодорожного бизнесмена Искандера Махмудова.

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Также правительство страны не поддерживает санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, настаивая, что спорт должен оставаться вне политики. Отдельная оговорка Софии касается «Тольяттихимбанка» — в Болгарии опасаются, что санкции против этого учреждения приведут к дефициту и удорожанию удобрений на аграрном рынке.

Санкции против РФ — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию, отметив, что только решительные действия способны заставить страну-агрессора прекратить террор против Украины.

Также во время саммита НАТО канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет достичь своих военных целей в войне против Украины. В то же время, он подтвердил дальнейшую поддержку Киева и сообщил о новой европейской инициативе финансирования.

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