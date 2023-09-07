Болгария оснащает береговую охрану ракетами из-за российской угрозы в Черном море

Болгария также не будет работать с Россией над какими-либо энергетическими проектами, особенно связанными с АЭС "Белене".

Из-за российской угрозы в Черном море Болгария начала оснащать береговую охрану ракетами.

Об этом сообщает Novinite.com со ссылкой на заявление премьер-министра Николая Денкова.

"На данный момент мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но будем отвечать силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам", — сообщил Денков.

Глава правительства добавил, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены для защиты страны.

По его словам, национальный интерес Болгарии состоит в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России были как можно дальше от границ страны.

Он также заявил, что российские политики не раз говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова.

"Пора болгарским гражданам открыть глаза на то, кто есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", — отметил Денков.

По словам болгарского премьер-министра, агрессор будет под европейскими санкциями в течение многих лет, и поэтому для страны лучше всего продать оборудование нереализованной атомной электростанции Украине.

Ранее министр обороны Болгарии заявлял, что не исключает столкновения России и НАТО в Черном море.

Тем временем , Болгария передает мощное количество бронетехники для ВСУ. Также страна планирует присоединиться к коалиции по разминированию, в частности, речь идет о работах в Черноморской акватории.

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