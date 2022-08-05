Болгария останавливает выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Консульство Болгарии в Москве сообщило туроператорам, что прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости временно приостановлен в "чрезвычайной ситуации, которая произошла".

На какой срок принято такое решение в отношении россиян – пока неизвестно.

Об этом Ассоциация туроператоров России сообщила на своем сайте.

Это решение связано с объявлением Россией персонами нон грата 14 болгарских дипломатов. МИД страны таким образом ответил на еще в июне принятое решение болгарских властей о высылке 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, среди которых генконсулы в Варне и Русе.

Заметим, что Болгария выдавала россиянам национальные визы, дающие право также на въезд в Румынию, Хорватию и Кипр, но не дающие права на въезд в Шенген.

Напомним, ранее стало известно, что посольство Латвии в России приостановило на неопределенный срок выдачи всех виз для граждан РФ. Исключение – похороны близкого родственника.

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