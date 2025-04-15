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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для АЭС — в Forbes назвали причину

Оборудование с АЭС Белене в Болгарии не будут продавать Украине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Хмельницкая АЭС

Реакторы должны были использовать на Хмельницкой АЭС / © УНІАН

Болгарское правительство отказалось от соглашения с Украиной о продаже двух ядерных реакторов производства РФ для строительства 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом пишет Forbes.

В Болгарии объяснили это намерением развивать собственную атомную энергетику, «учитывая рост цен на электроэнергию по всему миру».

«Это ставит под вопрос реализацию еще одного ключевого проекта — строительства двух новых блоков Козлодуйской АЭС (атомная электростанция в Болгарии — ред.)», — говорится в издании.

Ранее Украина и Болгария договорились о продаже двух российских ядерных реакторов. Обсуждение проекта продолжалось с 2023 года. Реакторы должны были использовать для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

В феврале 2025 года Верховная Рада поддержала закупку оборудования в Болгарии для Хмельницкой АЭС, а в марте соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. Стоимость сделки оценивалась в 600 млн. евро.

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Дата публикации
Количество просмотров
1548
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