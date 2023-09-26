Болгария передаст непригодные для эксплуатации ракеты С-300: нужны ли они Украине

По словам болгарских депутатов, украинская сторона заявила, что имеет возможность поставить на вооружение такие неисправные боеприпасы.

Комитет по обороне Национальной ассамблеи Болгарии поддержал решение о предоставлении Украине непригодных для эксплуатации ракет для комплексов С-300.

Об этом сообщает Болгарское информационное агентство.

"У Болгарии нет необходимого потенциала для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможности поставить на вооружение такие неисправные боеприпасы", – говорилось в обращении инициаторов передачи.

По их словам, Украина починит эти ракеты и сможет усилить ими свою ПВО.

Также читайте В Болгарии мужчина угрожал убить министра обороны из-за позиции относительно Украины

Во время дебатов некоторые болгарские депутаты утверждали, что такое решение представляет угрозу национальной безопасности, и требовали отставки министра обороны.

Сам министр обороны Болгарии Тодор Тагарев пояснил, что предложение о предоставлении дополнительной военной помощи Украине не предусматривает каких-либо ракетных комплексов ПВО. Он уточнил, что Болгария предоставит Украине только ракеты, которые сама не может поремонтировать.

"Нам лучше не хранить неисправные ракеты ЗРК, потому что это опасно и может угрожать жизни личного состава", — добавил начальник обороны адмирал Эмиль Эфтимов.

В то же время предполагается передача Болгарией Украине избыточных патронов калибра 5,56 из запасов МВД.

Ранее военный эксперт Игаль Левин объяснил, почему Украина не может сбивать российские ракеты С-300.

Читайте также: