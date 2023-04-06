Болгария преподнесла неожиданность для российских кораблей, но есть нюанс

Корабли, связанные с Россией, но плавающие под флагами других стран, запретили входить в болгарские порты. Запрет содержит ряд исключений.

С 8 апреля Болгария запрещает доступ ко всем своим портам для судов, зарегистрированных в российском морском реестре, независимо от флага, под которым они плавают.

Об этом сообщили в морской администрации этой страны.

Решение мотивировано санкциями ЕС, введенными против России в ответ на агрессию против Украины, и продолжает действующий с 17 апреля 2022 г. запрет на заход судов под флагом России в порты Болгарии.

Запрет сопровождается длинным списком исключений. Корабли, связанные с Россией и перевозящие нефть, природный газ, некоторое сырье, а также химическую, сельскохозяйственную, пищевую и фармацевтическую продукцию, смогут продолжать швартоваться в болгарских портах.

Таким образом, ограничения не затрагивают импорт российской нефти для болгарского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российской компании "Лукойл". Болгария на два года освобождена от применения эмбарго ЕС на нефть.

Напомним, правительство островного государства Антигуа и Барбуды в Карибском море заявило, что больше не будет содержать в своей гавани суперяхту, которая, вероятно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву — олигарху, близкому к Путину.

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