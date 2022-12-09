Болгария пришлет первую военную помощь Украине: что в перечне

В пятницу, 9 декабря, болгарский парламент утвердил перечень вооружений для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Болгария была одной из немногих стран ЕС, не направлявших помощь Украине. Социалистическая партия страны, дружественная в РФ, заблокировала предыдущее предложение в мае.

Пока известно, что список вооружений засекречен, но чиновники предполагают, что страна пришлет в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Временный министр обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария, являющаяся членом НАТО, не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы или истребители МИГ-19 и СУ-25, чего хочет Киев.

"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не направляем системы С-300, а также самолеты МИГ-29 или СУ-25", – заявил Стоянов.

Хотя Болгария не посылает оружие в Украину, производители оружия в стране "почувствовали всплеск экспорта". Об этом говорит отчет Болгарской промышленной ассоциации в ноябре.

В августе министерство экономики одобрило соглашения по экспорту оружия на сумму более 1 миллиарда левов (540,22 миллиона долларов), большинство из которых предназначалось для Польши – одного из ключевых центров отправки оружия в Украину.

Напомним, о планах помогать Украине вооружением Болгария заявила в прошлом месяце. Так, 3 ноября парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военного вооружения. Тогда за принятие резолюции проголосовало подавляющее большинство парламентариев – 175 человек.

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