Болгария протестует против вмешательства России в ее внутренние дела: что сделала российская дипломатка

Посол РФ в Софии открыто поддержала болгарских ультранационалистов, требующих "нейтралитета" Болгарии по поводу войны в Украине.

В понедельник, 24 апреля, Болгария выразила протест из-за "ненадлежащего вмешательства" в свои внутренние дела после того, как российская посол в Софии Элеонора Митрофанова выразила свои симпатии к партии "Възраждане" ("Возрождение"), которая открыто поддерживает вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает Digi24.

"Если бы я была болгарским избирателем, я бы наверняка проголосовала "Я никого не поддерживаю" или за Костадина Костадинова", — сказала глава российской дипломатической миссии в Болгарии в интервью болгарскому инфлюэнсеру, имея в виду лидера партии "Възраждане".

На столь нескрываемую поддержку этой политической партии со стороны российской дипломатки отреагировали в МИД Болгарии.

"Болгария квалифицирует это заявление как попытку вмешательства во внутренние дела страны, которая в этом смысле противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Партия "Възраждане" на последних выборах 2 апреля набрала 14% голосов, заняв третье место в рейтинге и заняв 37 из 240 мест в законодательном органе Болгарии.

Болгарские ультранационалисты открыто выступали в пользу России по поводу ее агрессии против Украины, требуя "нейтралитета" Болгарии в этом конфликте.

Министр иностранных дел Болгарии Николай Милков провел встречу с послом России, но в министерстве не уточнили, когда и в какой форме прошла эта дискуссия.

Митрофанова не в первый раз делает скандальные заявления в Болгарии. В феврале 2022 года она квалифицировала Болгарию и НАТО как "холопов Вашингтона", а затем заявила, что болгарский народ поддерживает Кремль в его наступлении на Украину, в отличие от "абсолютно проамериканского" правительства в Софии.

Напомним, ранее баллотируемый в парламент Болгарии член маргинальной партии МИР Атанас Стефанов выбросил с балкона мэрии болгарской столицы Софии флаг Украины.

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