- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Болгария тонет в воде, Балканы под снегом: есть погибшие и масштабные разрушения
Балканы накрыла стихия. Синоптики зафиксировали разрушительные наводнения в Болгарии и рекордный снегопад в Сербии.
Начало осени принесло на Балканы суровую погоду, разделив регион на две зоны бедствия: юго-восток страдает от разрушительных наводнений, тогда как на северо-западе выпал рекордный для октября снег.
Об этом пишет АР News.
Болгария: трое погибших из-за наводнений на Черноморском побережье
Сильные ливневые дожди повлекли за собой катастрофические наводнения на юго-востоке Болгарии. Власти подтвердили гибель трех человек. Среди них двое спасателей, погибших на приморском курорте Елените. Наводнения нанесли значительный ущерб прибрежным районам.
Вода смыла в море авто и автофургоны. Затоплены гостиницы, дома и кемпинги. В нескольких городах побережья объявлено чрезвычайное положение, остановлен общественный транспорт. Для поиска пропавших и эвакуации людей вовлечены специализированные группы ВМС Болгарии.
Западные Балканы: ранний снегопад и транспортный коллапс
В то время как юго-восток борется с водой, на северо-западные и горные районы Балкан, а именно Сербия и Босния, уже второй день обрушился ранний снегопад, который стал неожиданностью для многих.
Последствия непогоды:
Перебои с электроснабжением. Мокрый снег вызвал падение деревьев и обрыв линий электропередач. Тысячи людей остались без света. В частности, в муниципалитете Иваница (Сербия).
Транспортный паралич. Дороги и горные перевалы были закрыты для движения. Железнодорожная компания сообщила о значительных задержках поездов.
Рекордный уровень. В горных районах выпало более полуметра снега и метеорологи прогнозируют, что уровень осадков может достичь рекордных значений для октября.
В Боснии власти предупредили водителей о необходимости срочно перейти на зимние шины. В горнолыжном центре Яхорина, близ Сараево, снег удивил туристов.
«Мы приехали сюда в шлепанцах, а теперь нам нужны сапоги и куртки», — рассказала туристка.
Напомним, Владимир Деркач из Камня-Каширского на Волыни наблюдает за природными явлениями от Рождества до Крещенского Сочельника (с 25 декабря по 5 января). Народный метеоролог прогнозирует, какой будет синоптическая ситуация на весь год.
В ближайшие выходные в Украине ожидается неоднородное распределение температуры и локальные осадки.