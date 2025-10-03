Болгария тонет в воде, Балканы под снегом: есть погибшие и масштабные разрушения

Снегопад / © Pexels

Начало осени принесло на Балканы суровую погоду, разделив регион на две зоны бедствия: юго-восток страдает от разрушительных наводнений, тогда как на северо-западе выпал рекордный для октября снег.

Об этом пишет АР News.

Болгария: трое погибших из-за наводнений на Черноморском побережье

Сильные ливневые дожди повлекли за собой катастрофические наводнения на юго-востоке Болгарии. Власти подтвердили гибель трех человек. Среди них двое спасателей, погибших на приморском курорте Елените. Наводнения нанесли значительный ущерб прибрежным районам.

Вода смыла в море авто и автофургоны. Затоплены гостиницы, дома и кемпинги. В нескольких городах побережья объявлено чрезвычайное положение, остановлен общественный транспорт. Для поиска пропавших и эвакуации людей вовлечены специализированные группы ВМС Болгарии.

Западные Балканы: ранний снегопад и транспортный коллапс

В то время как юго-восток борется с водой, на северо-западные и горные районы Балкан, а именно Сербия и Босния, уже второй день обрушился ранний снегопад, который стал неожиданностью для многих.

Последствия непогоды:

Перебои с электроснабжением. Мокрый снег вызвал падение деревьев и обрыв линий электропередач. Тысячи людей остались без света. В частности, в муниципалитете Иваница (Сербия).

Транспортный паралич. Дороги и горные перевалы были закрыты для движения. Железнодорожная компания сообщила о значительных задержках поездов.

Рекордный уровень. В горных районах выпало более полуметра снега и метеорологи прогнозируют, что уровень осадков может достичь рекордных значений для октября.

В Боснии власти предупредили водителей о необходимости срочно перейти на зимние шины. В горнолыжном центре Яхорина, близ Сараево, снег удивил туристов.

«Мы приехали сюда в шлепанцах, а теперь нам нужны сапоги и куртки», — рассказала туристка.

