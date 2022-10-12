Болгария вводит визовый режим для россиян со служебным паспортом

Болгария заявила, что всего лишь выполняет решение ЕС о прекращении упрощенной выдачи виз для граждан РФ.

Правительство Болгарии приняло решение о введении визового режима для граждан России со служебным паспортом. Соответствующие изменения заработают уже с 20 октября.

Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

В пресс-службе болгарского правительства объяснили, что 9 сентября в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано решение о полной приостановке действия Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз для граждан. Соответствующее решение вступило в силу 12 сентября. Болгария только непосредственно его имплементировала.

Также отмечается, что визовый режим для российских владельцев дипломатических паспортов Болгария ввела еще 25 февраля.

Визы для Россиян: кто ввел

Уже 9 стран Евросоюза перестали оформлять туристические визы для граждан России. С 19 сентября начал действовать запрет на въезд гражданам России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Теперь россияне не смогут попасть в эти страны через шенгенскую внешнюю границу.

Позже стало известно, что Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды также отказались пускать российских туристов. Позже к этому списку присоединилась еще и Швейцария.

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