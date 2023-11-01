Болгария выдворила российского журналиста – какая причина

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (SANS) сообщило 1 ноября, что из страны выслали корреспондента "Русской газеты" Александра Гацака из-за угрозы национальной безопасности.

Об этом сообщает информационное агентство ВТА.

В пресс-релизе SANS говорится, что применены "принудительные административные меры в отношении Гацака, включая аннулирование права на жительство, выдворение и запрет на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС". Причиной этих мер стала "деятельность, представляющая угрозу национальной безопасности Болгарии".

Гацак покинул Болгарию 1 ноября.

Корреспондента "Русской газеты" Александра Гацака 29 сентября вызвали для вручения приказа о выдворении: сначала в Миграционное управление МВД, а затем в Государственное агентство национальной безопасности Болгарии. Но он туда не явился и прятался на территории посольства России в Софии.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что в информационном пространстве Болгарии принимаются меры по уменьшению влияния российской пропаганды.

Напомним, в Британии задержаны шпионившие в пользу России болгары (фото).

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