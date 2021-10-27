Болгария зафиксировала самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом

Болгария является наименее вакцинированным государством в Европейском Союзе.

В Болгарии в среду, 27 октября, зафиксировали 6 813 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что за сутки от осложнений коронавируса умерли еще 124 человека, так что общее количество связанных с новой инфекцией летальных исходов возросло до 23 440.

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В то же время во вторник в стране установили суточный рекод по смертности от COVID-19, зафиксировав 243 смерти.

В настоящее время в болгарских больницах с коронавирусом находятся более 7,3 тысячи пациентов. Заметим, что Болгария является наименее вакцинированным государством в Европейском Союзе.

На прошлой неделе Болгария запретила гражданам посещать общественные учреждения без наличия "зеленого" COVID-сертификата о вакцинации, переносе болезни или негативном тесте. Цифровой или бумажный паспорт здоровья стал обязательным для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, концертных залов, спортзалов, клубов и торговых центров.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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