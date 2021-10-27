Болгария закрыла границу для украинских туристов

Согласно решению болгарского Минздрава, с 30 октября Украина будет находиться в "красной" зоне распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Болгарии запретило въезд в страну с туристической целью для украинцев. Украину причислили к "красной" зоне распространения коронавируса.

Как сообщили в посольстве Украины в Болгарии, обновленные правила въезда будут действовать с 30 октября.

Также читайте Болгария зафиксировала самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом

С этого дня попасть в страну смогут только украинцы, имеющие разрешение на постоянное и долгосрочное проживание на территории Болгарии, а также члены их семей. Правда, для них въезд не будет беспрепятственным.

При пересечении границы они должны будут предъявить цифровой COVID-сертификат международного образца о вакцинации или переносе болезни, одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну. Дети от 12 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали за 72 часа до въезда.

В случае непредоставления таких документов путешественники будут вынуждены пройти 10-дневный карантин.

Напомним, ранее Мальта обновила список стран, из которых туристы не могут въезжать на остров. Украина была причислена к "темно-красному списку".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку