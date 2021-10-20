Болгария запретила посещать рестораны и спортзалы без COVID-сертификатов

Болгария запретила посещать рестораны и спортзалы без COVID-сертификатов

Болгария имеет самый высокий уровень смертности от COVID-19 в ЕС. 94% смертей приходится на невакцинированных больных.

Болгария во вторник, 19 октября, запретила гражданам посещать общественные заведения без наличия "зеленого" COVID-сертификата о вакцинации, перенесении болезни или отрицательном тесте.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что цифровой или бумажный паспорт здоровья станет обязательным для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, концертных залов, спортзалов, клубов и торговых центров.

Соответствующее решение министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров пояснил новым всплеском коронавирусной инфекции.

"Количество инфицированных растет, растет и количество смертей, что заставляет нас принимать дополнительные меры", — отметил он, предупредив, что учреждения, которые не будут соблюдать правила, будут закрыты.

За прошедшие сутки в Болгарии зарегистрировали 4979 новых случаев заболевания COVID-19 и 214 связанных с коронавирусом смертей.

В течение двух последних недель в государстве наблюдается самый высокий уровень смертности от COVID-19 среди 27 стран Европейского Союза. Отмечается, что 94% смертей приходится на людей, которые не прошли вакцинацию.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: готовы ли к этому украинцы

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