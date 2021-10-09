Болгарию и Грецию засыпает снегом: фото и видео

Болгарию и Грецию засыпает снегом: фото и видео

На вершине Олимпа образовались настоящие снежные заносы.

В субботу, 9 октября, на горном перевале Петрохан, через который проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана, образовался значительный снежный покров. Засыпало снегом также горные районы соседней Греции.

Об этом сообщают на Facebook-странице Meteo Balkans, опубликовав соответствующие фото и видео.

Также читайте В Украине выпал первый снег: фото

Болгарские коммунальщики не были готовы к такому резкому началу зимнего времени года, поэтому дорожное покрытие не успели расчистить. Трудности водители испытывают также из-за густого тумана, который сопровождает октябрьский снегопад.

Агентство дорожной инфраструктуры предупреждает водителей о том, что им следует быть осторожными, так как во всей стране дорожное покрытие мокрое и скользкое.

По данным метеорологов, в ближайшие дни температуры в этом районе Болгарии еще больше снизится.

Снегопады пришли также в горы соседней Греции. Как сообщают в соцсетях, снежные заносы образовались, в частности, на вершине Олимпа.

Напомним, снег в конце сентября выпал в высокогорье Карпат и в горных районах Черновицкой области.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку