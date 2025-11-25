Лидер правящей болгарской партии ГЕРБ Бойко Борисов с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Сяо Цзе

Реклама

Национальный флаг Украины, развевавшийся в штаб-квартире правящей болгарской партии ГЕРБ с начала широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года, был временно убран во время встречи лидера партии, бывшего премьер-министра Бойко Борисова, с членами китайской делегации «на их прямое прохождение».

Об этом сообщили в пресс-службе ГЕРБ в ответ на вопросы болгарской редакции «Радио Свобода».

Встреча состоялась 24 ноября с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе, где стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Реклама

С начала войны Борисов неоднократно заявлял о поддержке Украины и осуждал российскую агрессию. Однако на кадрах встречи присутствовали только флаги Болгарии и Европейского Союза — украинский флаг временно сняли.

«По просьбе китайской делегации флаг не был размещен во время этой встречи», — сообщили в международном отделе ГЕРБ, добавив, что протокол не предусматривает присутствия флагов государств, не участвующих в переговорах.

В других международных встречах Борисов не убирает украинский флаг. Это объясняют договоренностями с ЕС и США, где он используется как символ солидарности с Украиной.

Не первый раз отсутствие украинского флага привлекает внимание. В феврале 2025 года во время видеообращения из штаб-квартиры ГЕРБ, когда обсуждали декларацию об отказе Болгарии от ввода войск в Украину, флаг также не присутствовал в кадре. Тогда Борисова критиковали, однако он заверил, что флаг «остается до тех пор, пока продолжается кровопролитие и не будет заключен мир».

Реклама

Напомним, Великобритания временно приостановила действие антироссийских санкций против компании « ЛУКойл » в части, касающейся Болгарии.