Болгарское радио сняло с эфира интервью с главой посольства РФ: в чем причина

Программный совет Болгарского национального радио запретил трансляцию запланированного на субботу, 16 декабря, интервью с послом России Элеонорой Митрофановой.

Об этом стало известно из сообщения на Facebook-странице радиоведущего Петара Волгина, который записал разговор с представительницей государства-агрессора.

В своем сообщении болгарский радиожурналист сетует на "политическую цензуру", утверждая, что интервью было снято с эфира якобы после вмешательства Деляна Пеевского — главы фракции "Движения за права и свободы" в парламенте Болгарии, который занимает проукраинскую позицию.

Однако еще накануне посольство Украины в Болгарии выразило "большое разочарование и глубокую горечь" из-за анонса интервью с Митрофановой в программе Волгина "Политически некорректно", которая выходит на Болгарском национальном радио.

Как отреагировали в украинском посольстве

"Предоставление возможности официальному лицу государства-агрессора выступить и вести пропаганду является грубым нарушением профессиональных и моральных стандартов журналистики… Участие представителя государства-агрессора в эфире национального СМИ – это не дискуссия или обмен мнениями, а нескрываемая поддержка кремлевского режима", – говорится в сообщении украинского. дипломатического представительства в Facebook.

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В посольстве подчеркнули, что программа Волгина "годами поддерживает нарративы российской агрессии и гибридной войны", а предоставление возможности российскому послу озвучивать свои заявления через национальные СМИ является "формой соучастия в вооруженной агрессии Кремля и гибридной войне не только против Украины, но и против всего демократического мира”.

"Посольство Украины направило официальное обращение в Национальное собрание и ответственные учреждения Республики Болгария с просьбой провести расследование относительно нарушения профессиональных, моральных и этических норм трансляцией программы "Политически некорректно" на Болгарском национальном радио, которая работает исключительно для поддержки российской пропаганды и дезинформации", — сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

Болгарское национальное радио подтвердило порталу "24 часа", что интервью с Митрофановой действительно было записано, но почему его сняли с трансляции не сообщили.

Напомним, ранее МИД Болгарии выразил протест из-за "ненадлежащего вмешательства" в свои внутренние дела после того, как российская посол в Софии Элеонора Митрофанова перед парламентскими выборами в этой стране заявила о своих симпатиях к партии "Възраждане" ("Возрождение"), которая открыто поддерживает вторжение РФ в Украину.

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