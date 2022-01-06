Больная коронавирусом гуляла по салонам красоты: в Великобритании будут судить депутатку

Больная коронавирусом гуляла по салонам красоты: в Великобритании будут судить депутатку

Судебное заседание назначено на 15 августа.

Депутатку парламента Великобритании Маргарет Ферье будут судить из-за того, что она, несмотря на очевидные симптомы COVID-19, уехала из Глазго в Лондон и посещала различные заведения.

Об этом пишет Sky News.

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В конце сентября 2020 года 61-летняя Ферье уехала в Лондон. Там депутат гуляла по центру города, была в салоне красоты и бутику, несмотря на то, что ей приказали проходить самоизоляцию из-за имеющихся симптомов коронавируса.

Депутат также вероятно ехала на такси до центрального вокзала Глазго, а затем на поезде — в лондонский вокзал Юстон и в другие места города, включая здание парламента.

Тогда Ферье на скамье подсудимых в Глазго своей вины не признала и была освобождена под залог, поэтому теперь депутат должна предстать перед судом за то, что намеренно подвергала людей "риску заражения, болезни и смерти"

Судебное заседание назначено на 15 августа.

Напомним, на Волыни невакцинированная учительница трудовой учебы и информатики Любомльского лицея №1 не смогла возобновиться на работе через суд.

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