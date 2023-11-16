Больница в Газе была базой ХАМАСа: израильские военные нашли информацию о заложниках

В крупнейшей больнице Газы изъято оружие и средства индивидуальной защиты с эмблемами боевиков ХАМАСа.

В крупнейшей больнице Газы "Аль-Шифа" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила среди прочих вещей ноутбук, содержащий фотографии и видеозаписи заложников, сделанные после их похищения.

Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило израильское издание Times of Israel.

Военные не показали фото или видео, однако сообщили одной из двух иностранных журналисток, первыми допущенных в больницу, репортеру BBC Люси Уильямсон, что ноутбук также содержит недавно обнародованные израильской полицией видеозаписи допросов террористов ХАМАС, арестованных после штурма 7 октября.

Со ссылкой на информацию ЦАХАЛ журналистка сообщила, что в кабинете МРТ в этой больнице изъято "более десятка автоматов Калашникова, гранаты, средства индивидуальной защиты, некоторые из них с эмблемами военной бригады ХАМАС".

По ее словам, эти находки свидетельствуют о том, что больница могла быть оперативной базой ХАМАС.

Подполковник ЦАХАЛ Джонатан Конрикус считает, что ХАМАС находился в больнице "последние несколько дней".

"В конце концов, это лишь верхушка айсберга. Вероятно, это то, что они были вынуждены оставить. Это гораздо больше, чем мы надеялись", — сказал он.

Напомним, в среду, 15 ноября, израильские войска совершили рейд на крупнейшую больницу Газы "Аль-Шифа", которая стала символом страданий палестинского гражданского населения во время войны между Израилем и ХАМАСом.

Читайте также: