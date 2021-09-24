Умирают от болезней и замерзают: на границе Польши с Беларусью находят тела мигрантов

Польские пограничники сообщают о росте числа попыток нелегального пересечения границы.
Польские пограничники обнаружили и задержали группу нелегалов, граждан Ирака, в 500 метрах от линии границы в ночь на 24 сентября. Одному из мигрантов стало плохо. Мужчина умер.
Об этом сообщает RMF24.
"Несмотря на меры реанимации, проведенные патрулем и далее командой "скорой", мужчина скончался. Вероятной причиной называют сердечный приступ", — говорится в сообщении.
Еще у одного из мигрантов оказался положительный тест на коронавирус, его госпитализировали.
Между тем в правительстве рассматривают продолжение чрезвычайного положения в приграничных районах в связи с наплывом нелегалов еще на 60 дней. Изначально его ввели на 30 дней.
На днях пограничники сообщали о росте количества попыток нелегального пересечения границы. Так, за минувшие сутки зафиксировали 271 такую попытку. Также сообщается о задержании пятерых человек, которые явно помогали нелегалам перейти границу.
Напомним:
- Ранее на белорусско-польской границе в трех разных местах с польской стороны обнаружили мертвыми троих человек. Обстоятельства выясняет прокуратура, предварительно причиной их смерти считают переохлаждение. С белорусской стороны нашли мертвой одну женщину.
- 2 сентября президент Польши Дуда поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения в двух воеводствах страны возле границы с Беларусью.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 тысяч мигрантов с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.