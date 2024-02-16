"Болотами переползали границу": Лукашенко заявил о задержании украинской ДРГ

Диктатор рассказал об "успехах" контртеррористической операции.
Во время проведения контртеррористической операции на западе Белоруссии были задержаны диверсанты.
Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, болотами, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий — прежде всего, для диверсий на территории России и Белоруссии", — заявил он.
По его словам, задержаны все диверсанты. А среди них - белорусы.
Лукашенко также посетовал, что в неделю происходит по 2-3 таких "диверсий".
Напомним, Беларусь ввела режим контртеррористической операции у границы с Украиной — а именно в Лельчицком районе. Впрочем, сейчас украинская Госпогранслужба не фиксирует активные действия в соседней стране.
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