Большая авантюра Трампа: The Times о последствиях атаки на Иран

Удар по Ирану: чем это закончится для Трампа / © ТСН.ua

Атака США и Израиля на Иран — это огромная авантюра Дональда Трампа, и пока неясно, чем она завершится.

Об этом заявил британско-иранский историк и политолог Али Ансари из университета Сент-Эндрюс (Шотландия), передает The Times.

Учитывая, что сейчас ведутся разговоры о свержении исламского режима, профессор замечает: «Многие предположения будут проверены в течение следующих нескольких недель, но многое будет зависеть от того, как отреагирует иранское население — это ключевой вопрос».

В издании отмечают, что, несмотря на важность этого момента, огневая мощь, которую США могут посвятить этой задаче, намного меньше, чем та, которая была использована для свержения иракского правительства Саддама Хусейна в 2003 году. Это задает много вопросов и будет определять определенные аспекты кампании.

Во-первых, Пентагон делает это тесно с Израилем, чьи мощные военно-воздушные силы продемонстрировали свою способность взять под контроль иранское небо во время 12-дневной войны прошлого июня.

Если партнеры, которые сейчас атакуют Иран, серьезно настроены свергнуть ее духовное руководство, им придется считать, что это может быть долгая война. Зачем иранским лидерам идти на дальнейшие уступки, например, в ядерных или ракетных вопросах, если они понимают, что настоящим вопросом сейчас является выживание их 47-летней диктатуры.

The Times предполагает, что эти угрозы США об изменении режима преследуют цель запугать людей Хаменеи и заставить их быстро капитулировать по ядерным и другим вопросам. В очевидной попытке отделить судьбу тех, кто выступает против режима, от тупика переговоров с тем же правительством, Трамп приказал иранской оппозиции оставаться в укрытии, пока продолжаются удары, и взять под контроль иранское правительство, «когда мы закончим».

В США понимают, что сообщения об изменении режима приведут к максимальной эскалации Ирана, к пределу его возможностей. Это может варьироваться от попыток закрыть Ормузский пролив, узкий узкий пункт для значительной части мировой торговли нефтью, ракетные атаки на Израиль или другие союзники США и прямые действия против американских интересов во всем регионе.

Хватит ли у США ресурсов на длительную войну с Ираном

На прошлой неделе утечки информации свидетельствовали о том, что если бомбардировка продлится более десяти дней, запасы определенных ракет в США могут начать иссякать.

В течение долгих лет деятельности в Ираке и Афганистане США сократили инвестиции в ракетные арсеналы. Теперь, потратив значительное их количество на поддержку Украины, бомбардировку хуситов в Йемене и поддержку Израиля в его предыдущих битвах с Ираном, запасы определенных критически важных боеприпасов незначительны.

Во время атак Ирана на страны Персидского залива Тегеран сможет использовать сотни пусковых установок ракет малой дальности, которые не были целью Израиля в июне прошлого года. Это встревожит лидеров стран Персидского залива, еще более ослабит способность Пентагона защищать своих союзников.

«Сейчас я бы не назвал ситуацию критической», — говорит аналитик открытых источников Джон Ридж, — «но дальнейшие значительные затраты обременят американскую способность тратить ресурсы на другие оперативные планы, такие как касающиеся Индо-Тихоокеанского региона, в связи с непредвиденной ситуацией с Китаем».

Как будут развиваться события в Иране дальше

Сдерживание Ирана может подвергнуть США большим рискам дальше, например, если Китай будет действовать против Тайваня, а это создает беспокойство в Пентагоне. Если иранцам «повезет» и они поразят ключевые цели в Израиле или в другом месте, это повысит моральный дух сторонников режима и вдохновит их продолжать войну.

Если Иран решит бороться до крайности, Трамп может столкнуться с выбором или усиливать удары, возможно, атакуя нефтяные объекты, чтобы нанести ущерб экономике. Люди Хаменеи будут надеяться, что с ростом боли иранцы сплотятся под этим флагом — как они в определенной степени сделали это во время прошлогодней войны с Израилем.

В издании предполагают, что Пентагон обеспокоен бессрочной кампанией, может просто привести к укреплению той же системы, которую президент Трамп хотел бы разрушить.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.

Поэтому все аэропорты Дубаи остановили работу.