Большая "бавовна" в России: куда прилетело и какие цели поразили дроны

Россия подверглась массированной атаке беспилотниками. Под обстрелами оказались стратегические объекты экономики РФ, в том числе это нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и заводы по производству компонентов для оружия.

Детальнее про "бавовну" 13-14 января на болотах – читайте в материале от ТСН.ua

В Воронеже было громко

В районе города Воронеж РФ в ночь на 13 января прогремели взрывы. В регионе фиксировали дроны и работала ПВО.

Это подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев, также, в частности, в местных пабликах писали о громком взрыве.

Впоследствии Гусев сообщил, что в регионе якобы средствами ПВО и РЭБ было уничтожено несколько БпЛА в пригороде Воронежа. Он также утверждает, что пострадавших и разрушений на данный момент нет.

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В частности, в тот день Минобороны РФ заявляло об уничтожении восьми беспилотников над регионами. Так, шесть дронов сбили над Воронежской областью и по одному — над Брянской и Белгородской областями.

Масштабный пожар в Брянске

К вечеру в понедельник, 13 января, над городом Брянск было видно множество вспышек и слышны громкие взрывы.

В российском Брянске – взрывы: что известно

По информации российских Telegram-каналов, во время работы ПВО местные насчитали около 30 взрывов. Там также предположили, что вероятно Брянск атаковали ракетами ATACMS.

Впоследствии в Минобороны РФ уточнили, что регион атаковали 12 ракет, в том числе шесть – производства США (оперативно-тактические "ATACMS"). Столько же было крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow", производимых в Великобритании. Кроме того, был выпущен 31 беспилотник.

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В частности, российские Telegram-каналы пишут, что под ракетной атакой ATACMS мог оказаться Брянский химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо. Это предприятие производит взрывчатые вещества.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предположил, что под атакой мог оказаться завод "Кремний", который в октябре уже был атакован.

Как отметил Коваленко, на нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БпЛА.

Также Коваленко предположил, что под обстрелами мог оказаться Брянский химический завод, специализирующийся на производстве пороха, твердо-горючих компонентов для ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Массированная атака на стратегические цели в РФ

В ночь на 14 января под атакой беспилотников оказались Воронежская, Брянская, Курская, Саратовская, Ростовская и Тульская области.

Руководитель Тульского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил о массированной атаке. По словам Миляева, в течение ночи работали дежурные средства противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что недавно в Туле загорелся военный госпиталь, где проходят лечение оккупанты.

В свою очередь, ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал об отражении массированной атаки БпЛА в регионе. По его словам, россияне уничтожили 14 беспилотников — над Миллеровским и Тарасовским районами.

В частности, был поражен завод "Оргсинтез", являющийся стратегическим объектом.

Последствия атаки на Россию/Коллаж

Об этом сообщили российские Telegram-каналы и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО рф", — говорится в заявлении Коваленко.

Он отметил, что пораженный казанский завод "Оргсинтез" является стратегическим объектом, имеющим непосредственное значение для военно-промышленного комплекса России.

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"Предприятие специализируется на производстве материалов, находящих применение в создании военной техники, вооружения и комплектующих. Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения", — говорится в сообщении руководителя ЦПД.

Нефтебаза в Энгельсе снова горит

В ночь на 14 января в российском городе Энгельс Саратовской области дроны атаковали местную нефтебазу.

Местные Telegram-каналы сообщали о 4-5 взрывах. Потом в одном из районов можно было увидеть дым от пожара.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки была повреждена промышленная зона на одном из предприятий.

Заметим, в ночь на 8 января эту же нефтебазу атаковали Силы обороны Украины. Пожар пытаются потушить уже несколько дней подряд. Нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

В ВСУ раскрыли детали

Атака на РФ в ночь на 14 января – это удачная спецоперация СБУ и Сил обороны.

Как сообщили источники ТСН в Силах обороны, в результате совместной спецоперации были поражены:

Алексинский химический комбинат (Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован большой пожар;

склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "бавовна" пылает до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.

Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

Мощный удар по военному аэродрому "Энгельс-2"

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", – сообщил источник в СБУ.

Мощные дроны атаковали РФ

В Украине создали дроны, способные нести большие мины и даже КАБы. Об этом написали в телеграм-канале "Николаевский Ванек".

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"И это вам не какое-то крутящееся г**но, которое летает без дела по 8 часов и никак не может попасть в цель. Это стая разного рода мопедов (в том числе аналогов "Шахедов"), которые способны на себе нести и большие мины, и некоторые КАБы", – написали в телеграм-канале.

В частности, там подчеркнули, что 14 января было нанесено несколько болезненных ударов по вражескому ВПК и энергетической инфраструктуре в местах, куда обычно долетает немного. В Сети обнародовано немало кадров пожаров и "прилетов", которые россияне выдают за "феерическую работу ПВО", которая "все сбивает".

Там отметили эффективную работу новых беспилотников, если "уметь правильно эти стаи мопедов использовать".

Напомним, эксперт объяснил причину, почему в декабре россияне уменьшили количество атак дронами по Украине.

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