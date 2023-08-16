Большая мобилизация Путина: Кремль может готовить провокацию на Курской АЭС, чтобы закалить россиян

Эти действия врага могут преследовать две цели. Во-первых, это может быть сознательная дезинформационная кампания Кремля с целью формирования негативной ситуации вокруг Запорожской АЭС и блокирования украинского наступления. Во-вторых, это может быть реальной информацией, свидетельствующей о том, что Кремль действительно готовится к стратегическим мерам, связанным с давлением на наших западных партнеров, мол, нужно останавливать уже эту войну в Европе, нужно требовать от украинского руководства прекращать эту войну, потому что будто русские на это готовы.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Однако, конечно, оставить им оккупированные территории, Крым. К тому же Украина не должна вступить в НАТО. А дальше будем торговаться. То есть такие разговоры есть. И здесь сейчас очень трудно определить, какая же цель этой информации (о Курской АЭС – ред.): это ли дезинформация, имеющая более тактический смысл, – остановить украинское контрнаступление; или стратегический – создать иллюзию, что Путин хочет переговоров.



Эксперт отмечает, что, к сожалению, наши западные партнеры так и не нашли методы и инструменты введения санкций против "Росатома" в ответ на оккупацию Запорожской АЭС. И это создает возможности для россиян продолжать использовать Запорожскую АЭС в своих целях для блокирования, в том числе, украинского наступления. Потому что, если они будут говорить: смотрите, украинское наступление продолжается, и это увеличивает угрозу ядерной безопасности, может быть что угодно, мол, это украинцы будут обстреливать российские позиции вблизи Запорожской АЭС, и это может привести к аварии, катастрофе и т.д.



Также возможные провокации на Курской АЭС, если Москва действительно задумала это сделать, может служить дополнительным фактором консолидации российского общества накануне очередной путинской мобилизации, которую, по многочисленным данным, он планирует уже этой осенью. И Кремль хочет мобилизовать не 300 тыс., как в сентябре прошлого года, а даже более 500 тыс. Не зря же в конце июля Госдума приняла изменения в законы, которыми: повысила возраст призыва в армию от 18-27 лет до 18-30 лет; запрет выезда призывников со дня размещения повестки в реестре (до этого было со дня личного вручения повестки, после чего выезд за границу запрещен – ред.); и об увеличении штрафов до 30 тыс. рублей (до почти 12 тыс. грн – ред.) за неявку в военкомат по повестке.



"Что касается мобилизации, уверен, они ее останавливать не будут. Однако эффект от нее будет где-то ближе к середине зимы. И, вопреки тому, какие на тот момент будут мнения у наших западных партнеров, россияне будут готовиться к следующим наступательным операциям. Это однозначно" – считает Михаил Самусь.



Относительно предстоящего вступления Украины в НАТО, большой резонанс не только в Украине, но и на Западе вызвало заявление руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Енссена о том, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на отказ от части своих территорий.

Как говорит директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, такие разговоры, инициированные в частности россиянами, были еще в 2014-2015 годах, когда они пытались избежать дальнейшего введения санкций, разрыва экономических отношений с Западом, у них еще были какие-то иллюзии, что можно было вернуться после "Минска-2" и в business as usual с Западом. И у них были предложения: отложенный международный статус Крыма (на 10-15 лет – ред.) и "заморозка" Донбасса.

"Но стартовая позиция России – это нейтральный статус Украины. А Запад вроде бы, если присоединяется к этим переговорам, имеет противоположную стартовую позицию, – ЕС и НАТО для Украины. И это как раз бонус для Киева, который может "отказаться" от каких-либо территорий. Сейчас это снова повторяется, потому что Россия пытается каким-либо образом "заморозить" конфликт. Хотя в Украине нарастает волна, что Россия готовится к войне на истощение. Однако это не противоречит тому, что Москва пытается все "заморозить", потому что ей нужна передышка, снова набрать человеческий ресурс и восстанавливать железо. Сколько бы там у них его не было, но с ним у них огромные проблемы", – говорит эксперт.

По его словам, у российской Купянской группировки процент обеспечения бронетехникой таков, что лучше называть их пехотными соединениями и частями, чем мотострелковыми. Потому техники у них точно не хватает.

"И это большая проблема. Поэтому им надо все "заморозить" на время, чтобы восстановиться в обмен возможно на какую-то отмену санкций. Поэтому этот вопрос действительно обсуждается. Россия это вбрасывает. Иногда Запад приступает к таким обсуждениям, проверяя нашу реакцию: ну, а, вдруг Украина согласится, это же супер, можно путем украинских интересов снова вернуться к business as usual с Россией. И здесь критически важна наша позиция. Потому что наши западные партнеры скажут: мы сделаем все, что вам нравится; если вам нравится "заморозка" конфликта, то мы на это готовы; если не нравится, ок, мы даем вам Leopard и Taurus", – считает Михаил Самусь.

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