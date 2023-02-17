Большая ошибка Беларуси: Зеленский на Мюнхенской конференции предупредил режим Лукашенко о последствиях от участия в войне

Президент Украины считает, что Кремлю будет сложно привлечь белорусскую армию для совместного наступления на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский считает невысоким риск наступления войск Российской Федерации совместно с белорусской армией. Если же самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко решится послать своих солдат на войну, то, по словам украинского лидера, это станет большой ошибкой Беларуси.

Об этом Владимир Зеленский говорил в пятницу, 17 февраля, отвечая на вопросы, во время Мюнхенской конференции безопасности.

Украинский президент считает, что Кремлю будет сложно заставить белорусскую армию присоединиться к вторжению, прежде всего, из-за общественных настроений в стране.

“Белорусы в принципе не хотят воевать против Украины. Не желает подавляющее большинство общества. У нас цифры аналитические – это 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса. Потому им будет сложно их затянуть. Но они [представители Кремля] будут это делать безусловно”, — сказал он.

Если Кремлю все же удастся заставить Лукашенко начать совместное наступление, то, по мнению Зеленского, это будет большой ошибкой.

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"Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка. Потому что одно дело, когда на их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или летели ракеты. Территории, которые они не контролировали, они были под контролем России. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и приобщаешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и таким образом исторически делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны", — подчеркнул он.

Президент Зеленский предостерег режим Лукашенко от такого выбора, напомнив, что власть Кремля после поражения в войне ждет трибунал и возмещение ущерба "за все то, что Россия уже наделала и к сожалению продолжает делать".

"Поэтому это будет большая ошибка. Мы считаем, что сил у них недостаточно. И все, кто придут на нашу землю, точно не вернутся. И это не угрозы. Мы защищаем себя”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, белорусский диктатор Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.

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