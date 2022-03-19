Большая часть россиян считает, что после Украины Путин должен напасть на Польшу — соцопрос

После Польши следуют страны Балтии.

75,5% россиян считают, что после Украины в планах захвата Путина должна быть Польша. По их мнению, это логическое продолжение так называемой "военной спецоперации Российской Федерации", что на самом деле – это кровавая война.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Active Group.

Также читайте Большинство россиян с радостью напали бы на страны Европы – соцопрос

Согласно опросу, по мнению граждан РФ, есть три страны, на которые будет ориентирована Россия. В первую очередь идет — Польша (75,5%), затем — страны Балтии, среди которых Эстония, Литва, Латвия (41%), и другие, как Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия (39,6%).

Как отмечают, в ходе опроса у респондентов была возможность выбрать несколько стран.

Социологическое исследование провели через мессенджер Viber по форматированной методике (выборка репрезентативна по субъекту федерации, статье и возрасту респондента). При составлении вопросов использовался обязательный для России язык. Так вместо "вторжения" и "война" в опросе было использовано слово "спецоперация", украинские силовики назывались "нацистами" и тому подобное. Конечно, вместо "в Украине" было сказано "на Украине".

Читайте также: