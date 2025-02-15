"Большая семерка" не советует России отказываться от переговоров о мире

В G7 входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

Новые санкции против России будут зависеть от готовности Москвы к "добросовестным" мирным переговорам с Украиной.

Об этом заявили в субботу, 15 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7), сообщает Reuters.

"Любые новые дополнительные санкции должны быть связаны с тем, приложит ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия, чтобы окончательно прекратить войну против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой страны", — говорится в заявлении.

Министры G7, среди которых госсекретарь США Марко Рубио, намерены продолжить совместную работу по достижению крепкого мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности, чтобы "война не началась снова".

В G7 входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

Напомним, президент Дональд Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы вынудить ее прекратить войну в Украине.

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