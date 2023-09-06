"Большая семерка" отложила пересмотр ограничения цен на российскую нефть — Reuters

Страны "Большой семерки" (G7) и союзники отложили регулярные пересмотры схемы ограничения цен на российскую нефть, хотя большинство российской нефти торгуется выше лимита из-за роста мировых цен.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, российские производители нашли способы продавать нефть – они используют меньше западных судов и страховых услуг, что усложняет Западу обеспечение соблюдения ценового ограничения, поскольку компании, способствующие торговле, находятся за пределами их компетенции.

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре 2022 года, а с февраля было ограничение на нефтепродукты. Сначала страны ЕС согласились пересматривать верхний предел цен каждые два месяца и корректировать его при необходимости, тогда как G7 будет пересматривать его стоимость "при необходимости".

Однако с марта G7 не пересматривала ограничение цен на нефть из РФ и четыре анонимных источника заявили, что у G7 нет непосредственных планов по корректировке схемы.

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"В июне или июле велись переговоры по проведению пересмотра или, по крайней мере, разговоры об этом, но официально этого не произошло", — сообщил один из дипломатических источников.

Источники сообщили, что, хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они отметили, что в США и членов G7 "не было желания вносить изменения".

На Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре, могут состояться неофициальные переговоры по ограничению цен на российскую нефть.

Ограничение цен на российскую нефть

Механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства, что покупка не превышает ценовой лимит – $60 за баррель сырой нефти, $45 за баррель тяжелого топлива и $100 за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Идея была выдвинута Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом сбоев на рынке в результате запрета ЕС на российскую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году – более $90 за баррель, что повышает стоимость мировой нефти, включая российскую нефть сорта Urals.

Министерство финансов России заявило, что средняя цена на ее сорт нефти марки Urals в августе восстановилась в среднем до $74 за баррель, что намного превышает верхний предел в $60 за баррель.

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Россия была вынуждена сократить экспорт нефти и нефтепродуктов сразу после введения ценового ограничения, поскольку она вовсю пыталась найти достаточное количество судов для перевозки всей своей продукции.

Однако стране удалось передать большую часть своего экспорта в руки своих или незападных иностранных отправителей груза, которым не требуется западное страховое покрытие.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая компании, ранее не участвовавшие в этом бизнесе, обработали не менее половины общего российского экспорта нефти и нефтепродуктов в период с марта по июнь.

Хотя в настоящее время для перевозки российской нефти используется в основном "теневой флот" танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать, сообщил источник в отрасли.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и в настоящее время на российских сырых терминалах торгуется на уровне около $67 за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное топливо также превысили свои лимиты.

Напомним, страны ЕС 2 декабря 2022 года согласовали регулируемый "потолок" цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако, чтобы обходить нефтяные санкции, Кремль формирует "теневой флот". Россия купила более 100 судов для ее перевозки.

В ответ на действия ЕС в России устроили истерику и пригрозили остановить поставки в Европу.

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