Большая семерка соберется на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане

Террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города страны.

Большая семерка 24 августа соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 августа.

Накануне в аэропорту Кабула произошла стрельба, неизвестные напали на афганских военных. Один — погиб и еще трое ранены. Тысячи людей ожидают эвакуации, аэропорт переполнен. Американские военные, контролирующие аэропорт, предупредили, что будут пускать внутрь только американских граждан, владельцев зеленых карт и граждан стран НАТО.

Американская военная операция в Афганистане официально должна завершиться 31 августа и боевики "Талибана" требуют, чтобы к этому времени завершилась и эвакуация иностранцев из страны.

Напомним, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Украина также эвакуировали из Афганистана своих граждан и граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: Большая семерка соберется на экстренное заседание - обсудят ситуацию в Афганистане

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