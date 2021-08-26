Большая угроза террористической атаки: США, Великобритания и Австралия призвали не ехать в аэропорт Кабула

Большая угроза террористической атаки: США, Великобритания и Австралия призвали не ехать в аэропорт Кабула

Тысячи людей все еще ждут внутри и за пределами аэропорта, надеясь вылететь из страны.

Правительства США, Великобритании и Австралии призвали своих граждан, которые собираются эвакуироваться из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время, поскольку существует высокая угроза теракта.

Об этом сообщает BBC.

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В своем выступлении во вторник президент США Джо Байден заявил, что подконтрольные США авиалинии вскоре должны прекратить полеты из-за растущей угрозы со стороны группы "Исламское государство" (ИГИЛ-Х (Исламское Государство Ирак и Леванта — Провинция Хорасан. — Ред.) В Афганистане.

Через несколько часов после того, как Государственный департамент США призвал "немедленно уйти" людей, ожидают эвакуации у северных и восточных ворот международного аэропорта в Кабуле, похожее заявление сделали его МИД Австралии.

В четверг министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила: "Существует длительная и очень высокая угроза теракта".

МИД Великобритании также призвал не ехать в аэропорт Кабула "из-за высокой угрозы террористической атаки", а тех, кто уже находится рядом, "переместиться в безопасное место и ждать дальнейших рекомендаций". Ситуация безопасности в Афганистане сейчас нестабильна, отмечают в МИД страны.

Ни одна из стран не предоставила никакой дополнительной информации об угрозе безопасности.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

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