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Большая вода в Польше: что делают мародеры — шокирующие подробности

Большая вода в Польше: что делают мародеры — шокирующие подробности

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

В Польше активизировались мародеры, которые наживаются на пострадавших от наводнений.

В Польше заявили о мародёрах, которые наживаются на пострадавших от сильных повереней. Они обокрали спасателей и организовали фальшивое сборы на якобы пострадавших из-за непогоды.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Польская полиция заявила, что 1 000 злотых и фотоаппарат с объективом стоимостью 20 000 злотых были похищены из комнаты спасателей WOPR в общежитии Вроцлавского экономического университета.

Также мародеры организовали 34 фейковых сборов я для жертв наводнений. Кроме того, обнаружен 21 аккаунт в социальных сетях, из которых распространялась дезинформация.

Наводнение в Польше / © rmf24.pl
Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Также в Польше полиция по состоянию на 18 сентября зафиксировала 5 случаев мародерства и было задержано 7 человек. 19 сентября польские правоохранители сообщили, что обнаружили уже 9 случаев мародерства и задержали еще 3 подозреваемых.

Польская полиция утверждает, что к патрулированию в зонах бедствия за прошедшие сутки было привлечено более 5800 полицейских.

Напомним, некоторые страны Европы страдают из-за сильных наводнений. В пострадавших от наводнения юго-западных регионах Польши объявлено состояние стихийного бедствия.

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