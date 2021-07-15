"Большая вода" в российском "Шереметьево": затоплены взлетно-посадочные полосы, люди добираются до аэродрома вплавь

"Большая вода" в российском "Шереметьево": затоплены взлетно-посадочные полосы, люди добираются до аэродрома вплавь

Последствия ливня пытается ликвидировать спецтехника аэропорта.

В российском аэропорту "Шереметьево" после ливня под воду ушли взлетно-посадочные полосы. Более десятка прибывающих самолетов, как свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани, перенаправлены во "Внуково", "Домодедово" и Нижний Новгород. Задержан и вылет множества рейсов.

Об этом сообщает российский "Интерфаксу" со ссылкой на слова очевидцев.

Так, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" задержаны 23 рейса, еще 2 — отменены. При этом в аэропорту "Домодедово" задержаны 9 рейсов, 6 — отменены, во "Внуково" отменен 1 рейс.

Очевидцы также сняли "локальное море" на видео. На кадрах видно затопленное летное поле, уровень воды составляет около 10 сантиметров.

Также дождь затопил стоянку самолетов и взлетно-посадочные полосы. Вода залила и многоуровневый паркинг в "Шереметьево".

Пассажиры, которые снимают через иллюминаторы, как лайнеры стоят в воде, шутят, что собирались на море, но теперь можно и не лететь.

Люди добираются до аэропорта вплавь.

Пассажиры, летящие через "Шереметьево", жалуются на многочасовые очереди — у стоек регистрации огромное скопление людей, пишут росСМИ.

Между тем Москва после дождя тоже превратилась в Венецию.

А в подмосковном городе Мытищи появился гигантский вихрь, который называют "пыльным дьяволом". В МЧС России объявили экстренное предупреждение для жителей российской столицы в связи с непогодой.

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