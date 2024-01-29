Большая война, или что выберет Байден: как США могут нанести ответный удар по Ирану

Убийство трех американских солдат в воскресенье, 28 января, в результате удара беспилотника-смертника, совершенного поддерживаемыми Ираном боевиками, стало самой смертоносной воздушной атакой на наземные войска США со времен Корейской войны.

Об этом пишет The Telegraph.

Дональд Трамп заявил, что мир стоит на "пороге Третьей мировой войны". Линдси Грэм, сенатор-республиканец, потребовал "четкого, смертоносного и потрясающего ответа". Уэсли Кларк, американский генерал в отставке и бывший командующий НАТО, призвал: “Уничтожить их возможности и нанести сильный удар по источнику: Ирану”.

Джо Байден пообещал нанести ответный удар: «Мы продолжим их борьбу с терроризмом, и не сомневайтесь — мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и тем способом, который мы выберем».

Теперь вопрос заключается в том, каким именно будет это возмездие.

Ничего не делать

США могут ничего не делать. Это вариант, который предпочитают антиинтервенционистские, изоляционистские силы, которые остаются мощными в Америке. Аргумент состоит в том, что для США было бы глупо рисковать быть вовлеченными в еще один затяжной конфликт на Ближнем Востоке, и что это было бы неизбежным результатом любой эскалации напряженности в отношениях с Тегераном.

Представитель демократов Сет Моултон, четырежды служивший в Ираке в качестве морского пехотинца, сказал: "Сдерживание — это тяжело, война — еще хуже... Для ястребов, призывающих к войне с Ираном, вы играете на руку врагу".

Ничего не делая, американские солдаты на Ближнем Востоке будут вынуждены противостоять непрерывным и, вероятно, усиленным воздушным атакам, преследующим их базы с момента начала войны в Газе. С 7 октября произошло почти 200 попыток нанесения ракетных и беспилотных ударов по американским аванпостам в регионе. Большинство из них были неудачными или перехвачены. Учитывая реакцию Байдена на атаку, такой вариант маловероятен.

Ирак

Вторым потенциальным ответом является усиление воздушных ударов по поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам в Ираке. Воскресный удар с беспилотника взял на себя Исламское сопротивление в Ираке (ИРИ), группа ополченцев, отколовшаяся от более широких Сил народной мобилизации. В состав ИРИ входит Харакат Хезболла ан-Нуджаба, одна из самых мощных проиранских группировок в Ираке, считающаяся ответственной за многие недавние нападения на американские войска.

С начала войны в Газе США нанесли пять ответных ударов на предварительные атаки ИРИ в Ираке, во время одного из которых 21 января двое американских солдат, дислоцированных на авиабазе Асад на западе Ирака, получили серьезные черепно-мозговые травмы.

Но эти меры не сработали, что очень четко продемонстрировало воскресное смертоносное нападение. "Сдерживание так и не было осуществлено, и вот цена — трое погибших солдат и более 34 раненых", — сказал Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока.

Марк Дубовиц, исполнительный директор Фонда защиты демократий, добавил: “Если вы хотите, чтобы удар по режиму в Иране был “не эскалационным”, но в то же время “эффективным и сдерживающим”, Байдену необходимо уничтожить базы КСИР и убить высших командиров КСИР. Только тогда Хаменеи отступит”.

КИР в Сирии

Поэтому более интенсивным ответом было бы одновременное нанесение ударов как в Ираке, так и в Сирии, причем действия против ИРИ в Ираке сочетались бы с ударами по объектам в Сирии, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Начиная с 7 октября США трижды атаковали позиции КСИР в Сирии, где они действуют как советники и инструкторы военных Башара аль-Асада и поддерживают ряд антиамериканских ополченцев. 8 ноября самолеты ВВС США разбомбили склад оружия, а через четыре дня нанесли удар по тренировочному центру и конспиративной квартире. Оба удара были нанесены в богатой нефтью восточной провинции Дейр-эз-Зур.

«США предоставили Ирану слишком большую свободу действий для атак из-за своих муртадов, — сказал Аарон Дэвид Миллер, бывший участник мирных переговоров на Ближнем Востоке и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. — Вашингтон должен уменьшить это снисхождение и прислать Тегерану более жесткий сигнал за убийства американцев — атаки против иранских сил в Ираке и Сирии”.

В Сирии есть ряд других известных объектов КСИР, в том числе: командно-контрольный центр под названием "Оранжерея" в аэропорту Дамаска, авиабаза Имам Али вблизи границы с Ираком, большая база беспилотников на авиабазе Димас вблизи границы с Ливаном и тренировочный лагерь элитных сил специального назначения в Маядине на востоке Сирии

"Имейте в виду, что по стандартной практике Иран уже эвакуировал персонал из ключевых объектов, а высокопоставленные оперативники залегли на дно", — сказал Листер. Тем не менее, США все равно пришлют важный сигнал сдерживания.

Иран

Самый серьезный вариант возмездия может быть направлен против самого Ирана. Тегеран попытался дистанцироваться от воскресной атаки, а представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани заявил в понедельник, 29 января, что он не отдает приказы "группам сопротивления". Но Байден в своем ответе в воскресенье вечером четко заявил, что ответственность за нападение несут "радикальные боевые группы, поддерживаемые Ираном", тем самым возложив на Тегеран опосредованную ответственность за нападение.

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Если причастность аятолла будет воспринята как достаточное оправдание для прямых военных действий, США могут прибегнуть к преследованию иранских военно-морских сил и средств. Тегеран заявляет, что развернул четыре военно-морских эскадра в «международных водах» с тех пор, как их союзники -хуситы начали нападать на международное судоходство в Красном море. Военно-морские силы США тоже действуют в регионе.

Мэтью Крениг, вице-президент Атлантического совета, заявил, что США также могут нанести удары по иранским военно-морским базам, ядерным и ракетным объектам, нацеливаясь на высший командный состав, как это было сделано в 2020 году, когда в Ираке было убито Касема Сулеймани, руководителя сил КСИР "Кудс".

"Сдерживание работает, убеждая противника в том, что расходы на нападение на Соединенные Штаты, их союзников и интересы значительно превосходят любые выгоды", — сказал он, добавив, что ограничение возмездия своими марионеточными силами "будет воспринято в Тегеране как признак слабости и просто разожжет непрерывный цикл насилия”.

Такое возмездие, однако, неизбежно вызовет иранский ответ. Ормузский пролив является важнейшей нефтяной артерией мира: через него ежедневно проходит более 20 миллионов баррелей нефти и 80 миллионов метрических тонн сжиженного природного газа ежегодно, что составляет 20 процентов мировых поставок обоих энергоносителей.

Если Иран начнет наносить удары по судам в проливе или даже попытается полностью его заблокировать, война может приобрести региональный характер, привлекая экспортирующие через пролив Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ и цены на топливо резко вырастут во всем мире.

Влияние, которое это будет иметь на рядового американца, было бы значительным и в лучшие времена, не говоря уже о годе выборов. Поскольку Байден почти наверняка победит более изоляционистского Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, этот риск может убедить Белый дом в том, что удары по самому Ирану — слишком далеко идущие шаги.

Напомним, во время ночной атаки беспилотников на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли три военнослужащих армии США, еще более 20 получили ранения.

Американскую базу в Иордании, по словам президента США Джо Байдена, осуществили радикальные группы боевиков, поддерживаемых Ираном.

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