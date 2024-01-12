Большая война на Ближнем Востоке: к чему может привести атака на Йемен

Скорее всего ситуация на Ближнем Востоке ограничится одним Йеменом и региональной войны не будет.

Такое мнение высказал в эфире "Эспрессо" заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Существует вероятность, что иранцы активизируют и смогут снова поднять, как и в октябре, свои прокси в Ираке и Сирии, чтобы они совершали атаки на американские базы. Попытаются поднять арабскую улицу в Иордании и Египте с тем, чтобы создать общий фон. Нельзя же полноценно запустить военные действия без предварительного этапа расшатывания. А на фоне того, что война в Газе сейчас фактически на паузе, по крайней мере, идет не с той интенсивностью, как шла еще месяц назад, снова, чтобы расшатать Ближний Восток, нужно усилия”, — прокомментировал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

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По его мнению, есть основания полагать, что, скорее всего, эта ситуация ограничится одним Йеменом и региональной войны не будет.

Напомним, ночью против 12 января США и Великобритания авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на их атаки по коммерческим судам в Красном море. Свои атаки хуситы начали в октябре, вступив в конфликт между Израилем на ХАМАС на стороне последнего.

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