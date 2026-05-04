Путин может готовить нападение на ЕС

Шансов отвлечь нападение России на Европу практически не осталось. Президент РФ Владимир Путин будет рассматривать следующие год-два как «окно возможностей».

Об этом пишет издание Politico.

Как отмечают журналисты, это может случиться, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а ЕС еще не укрепил свой военный потенциал. Россия может в этот период напасть на одну из европейских стран.

«Вскоре может произойти нечто важное — у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность», — сказал Мика Аалтола, финский депутат Европейского парламента.

В то же время Путин будет стремиться оказывать давление на европейских союзников Украины, избегая любой потенциальной реакции США.

«Если не будет атаки через границу, США могут сказать, что это не столь стратегически важно. У них ограничены ресурсы в Иране, поэтому, возможно, они посоветуют начать переговоры с Россией», — сказал Аалтола.

Владимир Путин заявил, будто заявления о планах Москвы напасть на Европу являются «чепухой». По его мнению, это делают из внутриполитических мотивов, чтобы «создать образ врага» и «прикрыть ошибки, которые совершались западными правительствами на протяжении многих лет».

Правда, по данным СМИ, американская разведка подтвердила, что Путин в своих безумных планах по захвату территорий не ограничивается Донбассом, Херсонщиной и Запорожской областью. Он стремится вернуть под контроль Москвы всю Украину и другие бывшие республики СССР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его страна, которая уже почти 12 лет ведет войну против Украины, не собирается нападать на Европу. Однако, по словам Лаврова, Россия готова дать полноценный ответ в случае необходимости.

Британский экономист Эндрю Лилико утверждает, что Россия может угрожать или даже вторгнуться в страны Европы, но, как свидетельствует математика, если до этого дойдет, Москве просто не хватит экономических ресурсов, чтобы представлять серьезную угрозу в среднесрочной перспективе.

