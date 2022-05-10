Больше, чем просил Байден: в Конгрессе США предлагают помощь Украине почти на 40 млрд долларов

Больше, чем просил Байден: в Конгрессе США предлагают помощь Украине почти на 40 млрд долларов

Пакет помощи для Украины в размере 39,8 млрд. долларов в нижней палате парламента США могут проголосовать уже 10 мая.

В Палате представителей Конгресса США демократы предлагают проголосовать за пакет помощи Украине на 39,8 млрд. долларов во вторник, 10 мая. Ранее президент Джо Байден попросил законодателей как можно быстрее согласовать помощь на сумму 33 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, законодатели увеличили предварительный запрос президента, предусмотрев дополнительно 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и еще 3,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

Решение быстро согласовать помощь было принято после того, как в Белом доме заявили, что денег на поставки оружия для Украины хватит до третьей недели мая.

Чтобы ускорить процедуру, в Палате представителей согласились проголосовать за этот документ отдельно от другого запроса Байдена – на деньги для борьбы с COVID-19. Следующим шагом должно стать голосование в Сенате.

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Однако этот пакет помощи еще не согласовали республиканцы. Для того чтобы его поддержал Сенат (верхняя палата парламента) необходимо по меньшей мере десять голосов сенаторов-республиканцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что может быть потрачена дополнительная помощь от США.

Джо Байден просит Конгресс предоставить 33 млрд долларов на помощь Украине

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