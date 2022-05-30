"Больше чем просто наклейка на машину": в Москве делают силиконовую грудь с триколором и камуфляжем

"Больше чем просто наклейка на машину": в Москве делают силиконовую грудь с триколором и камуфляжем

Теперь россиянки смогут купить "что-то большее, чем просто наклейку на машину" — силиконовую грудь с триколором.

В Москве пластический хирург представил "патриотические" грудные импланты с российским триколором и камуфляжем.

По его словам, импланты "Росгрудь" созданы для тех, кто хочет "носить патриотические символы прямо у сердца и гордиться своей родиной".

Скриншот с видео

"Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая ближе к сердцу в прямом и переносном значениях. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет что-то большее, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече", — сказал хирург.

Его клиентка на видео утверждает, что уже установила себе импланты с триколором. Россиянка похвасталась, что "не может всегда носить с собой флаг РФ, а иногда даже паспорт положить некуда, поэтому "Росгрудь" позволит ей чувствовать себя патриоткой даже если на ней нет одежды ". В комментариях к видео пластического хирурга россияне уже спрашивают, будут ли импланты с рашистскими символами Z и V.

Напомним, одна из самых чувствительных к санкциям сфер жизни – индустрия красоты. Косметические компании массово уходят из России. Россиянки уже простились с производителями ботокса и быстро учатся принимать свой возраст. И вот новое испытание – дефицит грудных имплантов. В интервью российской прессе пластические хирурги жалуются, что запас имплантов остался небольшой и уже ощущается дефицит ходовых размеров.

Кризис грудных имплантов: благодаря санкциям в России уже ощутили недостаток некоторых товаров

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